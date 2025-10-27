Россия и США
27 октября, 09:07

Никто не помог: Момент жуткого убийства учительницы в Оренбургской области попал на видео

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент зверского убиства учительницы в Оренбургской области. На кадрах, которые публикует SHOT, видно, как преступник душит женщину в её автомобиле.

Момент нападения на учительницу в Оренбургской области. Видео © Telegram / SHOT

Несмотря на проезжавшие мимо машины, никто из водителей не остановился и не вмешался. По предварительной версии, мотивом преступления стала личная неприязнь — сосед ранее конфликтовал с педагогом по бытовым вопросам и уже совершал на неё нападения.

Подозреваемый в убийстве учительницы. Фото © Telegram / SHOT

Напомним, ранее стало известно о жестоком убийстве учительницы физкультуры в Оренбургской области, которое преступник попытался скрыть под видом ДТП. 42-летний мужчина, состоящий на психучёте, задушил педагога Марину Садыкову в её автомобиле, после чего угнал машину и инсценировал аварию. Правоохранительные органы задержали подозреваемого и установили, что смерть наступила в результате умышленного убийства, а не дорожного происшествия.

Обложка © Telegram / SHOT

