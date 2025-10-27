Россия и США
Регион
27 октября, 09:04

Чемпионка мира Мельникова вернулась в Россию и поделилась впечатлениями о соревнованиях

Трёхкратная чемпионка мира Ангелина Мельникова. Обложка © Life.ru

Гимнастка Ангелина Мельникова вернулась в Россию из Джакарты, где проходил чемпионат мира. В беседе с журналистками спортсменка поделилась впечатлениями о турнире и рассказала о своих ожиданиях.

Ангелина Мельникова расчесывает на допуск российских спортсменов на ЧЕ-2026. Видео © Life.ru

По словам спортсменки, соревнования прошли замечательно, оставив у неё только положительные впечатления. Вместе с тим она отметила, что иностранные спортсмены хорошо относились к конкурсантам из России: уважительно и по-доброму.

«Мы очень надеемся на допуск на Чемпионат Европы на 2026 год, для того чтобы отобраться на Олимпийские игры», — призналась трёхкратная чемпионка мира.

Российские гимнасты взяли 4 медали на чемпионате мира в Индонезии

Соревнования проходили в Джакарте с 19 по 25 октября. Три медали в копилку нашей сборной принесла гимнастка Ангелина Мельникова. Она стала первой в многоборье и опорном прыжке, а также взяла серебро на брусьях. Ещё одну медаль завоевал Даниел Маринов, состязаясь на брусьях.

