Центробанк выпустит золотую монету «Георгий Победоносец» номиналом 10 тысяч рублей

Банк России 28 октября выпустит в обращение инвестиционную золотую монету «Георгий Победоносец» номиналом десять тысяч рублей. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте регулятора.

Новая монета отчеканена из золота 999 пробы и имеет вес один килограмм при диаметре сто миллиметров. Её дизайн включает выступающий кант по окружности с обеих сторон, а боковая поверхность выполнена рифлёной. На аверсе размещено рельефное изображение Государственного герба РФ и обязательные надписи, включая номинал и год выпуска.

Оборотная сторона монеты содержит классическое изображение Георгия Победоносца, поражающего копьём змея. Помимо художественной композиции на реверсе указаны характеристики драгоценного металла. Отмечается, что каждая монета имеет индивидуальный порядковый номер.

Банк России (ЦБ) также планирует в 2027 году выпустить в обращение памятные монеты, посвящённые мультипликационному герою Лунтику. Выпуск будет включать серебряные монеты номиналом 3 и 25 рублей с цветным покрытием, а общий тираж составит порядка миллиона экземпляров.