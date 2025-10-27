Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 09:13

Центробанк выпустит золотую монету «Георгий Победоносец» номиналом 10 тысяч рублей

Обложка © Пресс-служба Банк России

Обложка © Пресс-служба Банк России

Банк России 28 октября выпустит в обращение инвестиционную золотую монету «Георгий Победоносец» номиналом десять тысяч рублей. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте регулятора.

Новая монета отчеканена из золота 999 пробы и имеет вес один килограмм при диаметре сто миллиметров. Её дизайн включает выступающий кант по окружности с обеих сторон, а боковая поверхность выполнена рифлёной. На аверсе размещено рельефное изображение Государственного герба РФ и обязательные надписи, включая номинал и год выпуска.

Оборотная сторона монеты содержит классическое изображение Георгия Победоносца, поражающего копьём змея. Помимо художественной композиции на реверсе указаны характеристики драгоценного металла. Отмечается, что каждая монета имеет индивидуальный порядковый номер.

С 1 ноября курс доллара перешагнет новую отметку. Сколько будет стоить рубль
С 1 ноября курс доллара перешагнет новую отметку. Сколько будет стоить рубль

Банк России (ЦБ) также планирует в 2027 году выпустить в обращение памятные монеты, посвящённые мультипликационному герою Лунтику. Выпуск будет включать серебряные монеты номиналом 3 и 25 рублей с цветным покрытием, а общий тираж составит порядка миллиона экземпляров.

Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Новости экономики
  • Центробанк
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar