Девушка на Porsche насмерть переехала мужчину и обвинила в этом туфли от Лабутена

В США начат судебный процесс над 34-летней Кристиной Чемберс из Хьюстона, которая сбила мужчину на Porsche после употребления алкоголя и наркотиков. Об этом сообщает People.

Инцидент произошёл 19 апреля 2023 года: после ужина с друзьями и посещения трёх баров Чемберс выпила шесть алкогольных напитков и употребляла кокаин. За рулём своего Porsche 911 Carrera на скорости 110 км/ч она не справилась с поворотом и сбила 33-летнего Джозефа Макмаллина, который шёл вместе с девушкой после свидания. Мужчина пролетел около девяти метров и скончался на месте.

После аварии полицейские арестовали Чемберс. Анализ показал уровень алкоголя в крови в четыре раза выше допустимого, однако американка отказалась признавать свою вину, оправдавшись тем, что педаль газа в спортивной машине заклинило каблуком туфли.

