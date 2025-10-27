Политолог считает, что Трамп готов к встрече с Путиным, но при одном условии

Глава США Дональд Трамп готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, но выдвигает условие о значительных уступках со стороны Москвы. По мнению политолога Дмитрия Тренина, Трамп рассчитывает на то, что сможет «надавить на Россию, и она сдастся».

«То есть, иными словами, он говорит: вот я сейчас, мол, нажму на Россию — и она сдастся и будет мир на моих условиях. То же самое я читаю и в словах государственного секретаря [США Марко] Рубио. Так что дипломатия в данном случае американцами будет использоваться, чтобы зафиксировать свою желаемую победу над Россией», — пояснил Тренин в разговоре с «Царьградом».

По словам эксперта «Первого русского», администрация США надеется, что сможет подчинить Россию с помощью санкций и увеличения военной помощи Украине. Тренин полагает, что Трамп продолжит политику своего предшественника Джо Байдена в этом вопросе, но будет требовать от европейцев финансовой компенсации, используя для этого замороженные российские активы в Европе.

Напомним, что глава Штатов неоднократно заявлял о своей готовности к новой встрече с Владимиром Путиным, подчёркивая, что она должна сопровождаться конкретными договорённостями по Украине. Также глава Белого дома регулярно выражает недовольство темпом мирного урегулирования и настаивает на заключении сделки, которая положит конец конфликту.