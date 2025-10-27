Россия и США
27 октября, 09:25

Пашинян объявил об отсутствии военных потерь на границе с Азербайджаном

Обложка © Telegram / Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan

За год и восемь месяцев на армяно-азербайджанской границе не было зафиксировано потерь среди военнослужащих Армении. Об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян в ходе парламентских слушаний по бюджету на 2026 год.

«В истории нашей независимости у нас никогда не было такого года и восьми месяцев», — сказал Пашинян.

Премьер также отметил, что нынешнее обсуждение государственного бюджета является беспрецедентным, поскольку впервые с момента подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном оно проходит в мирной обстановке.
Пашинян объявил, что в Армении больше не будет коньяка

Ранее Пашинян сообщил, что он вместе со своими советниками приступил к созданию Четвёртой республики, отличие которой будет заключаться в её фундаменте, основанном «на мире». По его словам, в Третьей республике результаты выборов всегда ставились под сомнения, а в новой голосование станет прозрачным и легитимным, его итогам можно будет доверять.

