Пашинян объявил об отсутствии военных потерь на границе с Азербайджаном
Обложка © Telegram / Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan
За год и восемь месяцев на армяно-азербайджанской границе не было зафиксировано потерь среди военнослужащих Армении. Об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян в ходе парламентских слушаний по бюджету на 2026 год.
«В истории нашей независимости у нас никогда не было такого года и восьми месяцев», — сказал Пашинян.
Премьер также отметил, что нынешнее обсуждение государственного бюджета является беспрецедентным, поскольку впервые с момента подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном оно проходит в мирной обстановке.
Ранее Пашинян сообщил, что он вместе со своими советниками приступил к созданию Четвёртой республики, отличие которой будет заключаться в её фундаменте, основанном «на мире». По его словам, в Третьей республике результаты выборов всегда ставились под сомнения, а в новой голосование станет прозрачным и легитимным, его итогам можно будет доверять.
Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.