Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 октября, 09:32

Армия России поразила объекты ж/д инфраструктуры для перевозок вооружения ВСУ

Обложка © ТАСС / Андрей Рубцов

Российские Вооружённые силы за минувшие сутки нанесли серию ударов, нацеленных на дезорганизацию снабжения противника.

В сводке Министерства обороны РФ сообщается, что силами оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, а также ракетными войсками и артиллерией были поражены объекты, критически важные для обеспечения военных действий. В частности, под удар попала инфраструктура, задействованная в железнодорожных перевозках вооружения и техники на Донбасс. Также ведомство заявило о поражении военного аэродрома, точек запуска беспилотников дальнего радиуса действия и мест временной дислокации украинских подразделений — всего в 150 районах.

Армия России освободила Павловку в Запорожской области и Ивановку в Днепропетровской области
Ранее в Минобороны сообщили, что российские Вооружённые силы нанесли серию из семи ответных ударов по объектам на Украине — один массированный и шесть групповых, что стало ответом на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам России в период с 18 по 24 октября. В результате поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса, ключевые объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые вооружёнными силами Украины, а также уничтожены места производства, хранения и запуска беспилотников большой дальности вместе с пунктами временной дислокации украинских военных и наёмников.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Оксана Попова
