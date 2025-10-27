«Самолёт Судного дня» совершил посадку в Маниле во время азиатского турне Трампа

На Филиппинах заметили «самолёт Судного дня» — воздушный командный пункт американского президента. Борт прибыл без VIP-пассажиров и остался на ночь для дозаправки. Об этом сообщила газета Inquirer со ссылкой на Военно-воздушные силы Филиппин.

Стратегический самолёт ВВС США E-4B приземлился в международном аэропорту Манилы им. Ниноя Акино. Местные военные ведут наблюдение за лайнером и проводят его техобслуживание. Причины визита борта не раскрываются, однако отмечается, что посадка произошла на фоне азиатского турне президента США Дональда Трампа, который в эти дни находится в Японии.

Самолёт E-4B известен как «самолёт Судного дня» и предназначен для работы руководства США в условиях ядерной войны. Он оснащён системой связи, защищённой от поражающих факторов ядерного взрыва, и может находиться в воздухе до недели при дозаправке. Именно этот тип борта использовался Джорджем Бушем во время терактов 11 сентября 2001 года.

Ранее стало известно, что ВМС США перебросили в Гренландию специализированный самолёт управления Boeing E-6B. Борт прибыл на базу Питуффик, расположенную за Полярным кругом. Машина используется как воздушный пункт связи и координации действий американских атомных подлодок, несущих ядерное оружие. «Стратегические силы ВМС проводят глобальные операции в координации с боевыми командованиями, союзниками и партнёрами даже на Крайнем Севере».