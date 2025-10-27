Россия и США
27 октября, 09:52

Американист: «Буревестник» повлияет на позицию Трампа, но не изменит курс Европы

Обложка © Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) / Life.ru

Испытание российской крылатой ракеты «Буревестник», о котором сообщил президент Владимир Путин, может оказать определённое влияние на президента США Дональда Трампа, однако в Европе этот сигнал воспримут спокойнее. Такое мнение выразил в беседе с Life.ru политический эксперт Борис Межуев, комментируя реакцию мировых лидеров на заявление российского президента.

Не исключаю, что на Трампа эти сигналы произведут впечатление, поскольку для него приоритетны темы Европы, Украины и обострения в Латинской Америке, включая Венесуэлу. В США уже растёт недовольство возможной военной операцией там, и испытание “Буревестника” может стать для Трампа поводом перевести внимание общественности

По его словам, европейские страны не воспримут испытание ракеты как угрозу.

«Европа не испугается “Буревестника”: существующие у России вооружения и без того способны преодолеть любую систему ПВО, включая французскую, британскую и немецкую. Поэтому ожидать изменения европейской политики не стоит», — добавил эксперт.

Собеседник Life.ru отметил, что миссия главы РФПИ Кирилла Дмитриева в США «не выглядит успешной», несмотря на попытку продемонстрировать миролюбие Москвы.

NYT: Испытанием ракеты «Буревестник» Путин послал сигнал Западу
«Отношения России и США, скорее всего, останутся холодными, но без перехода к острой фазе. Вашингтон, вероятно, продолжит сокращать поставки вооружений Украине, ограничиваясь разведданными и дозированной финансовой помощью», — заключил он.

Президент России Владимир Путин на этой неделе объявил об успешных испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» и поручил определить её классификацию. По данным СМИ, заявление российского лидера вызвало обеспокоенность в Великобритании.

