Российская экономика подошла к началу ноября в хорошем состоянии. Депутат Государственной думы Алексей Говырин опровергнул в комментарии для Life.ru опасения о возможном замедлении темпов развития, которые высказывались ранее. Он подчеркнул, что показатели потребления продолжают оставаться высокими благодаря внутреннему спросу и государственным инвестициям.

Потребление, по данным Росстата, остаётся на уровне выше прошлогоднего: торговые сети фиксируют устойчивый оборот в непродовольственном сегменте, особенно в строительных и бытовых товарах. Это говорит о том, что население продолжает тратить, несмотря на осторожность в кредитах и рост ставок. Банковский сектор, кстати, показывает адаптацию к новым условиям: после летнего охлаждения кредитование предприятий снова растёт, а просрочка остаётся на минимальных значениях. Алексей Говырин Депутат Госдумы, член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству

Уровень безработицы находится на рекордно низком уровне, отметил депутат, что заставляет работодателей повышать заработные платы для привлечения кадров. В результате реальная зарплата россиян постепенно увеличивается, поддерживая потребительский спрос.

Также Говырин отметил позитивные изменения в монетарной политике: Центральный банк недавно снизил ключевую ставку, отправляя экономике сигнал о смягчении финансовой нагрузки. Ожидается дальнейшее снижение ставки в следующем году, что позволит снизить издержки бизнеса и поддержать развитие промышленного производства и строительства.

Прогноз инфляции, согласно Министерству экономического развития, выглядит оптимистично: ожидается её стабилизация на отметке 6–6,5% к концу года. Государственная поддержка потребителей, включая индексацию пенсий и увеличение минимальной заработной платы, должна дополнительно стимулировать розничную торговлю и внутреннее потребление.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что именно знания и новейшие технологии становятся ресурсом для социально-экономического развития страны, обеспечивают её суверенитет, а также способствуют улучшению качества жизни граждан. Он указал на важность прорывных знаний для развития экономики.