Потребление растёт, безработицы почти нет: В Госдуме оценили перспективы российской экономики в ноябре
Депутат Говырин заявил, что российская экономика входит в ноябрь уверенно
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov
Российская экономика подошла к началу ноября в хорошем состоянии. Депутат Государственной думы Алексей Говырин опровергнул в комментарии для Life.ru опасения о возможном замедлении темпов развития, которые высказывались ранее. Он подчеркнул, что показатели потребления продолжают оставаться высокими благодаря внутреннему спросу и государственным инвестициям.
Потребление, по данным Росстата, остаётся на уровне выше прошлогоднего: торговые сети фиксируют устойчивый оборот в непродовольственном сегменте, особенно в строительных и бытовых товарах. Это говорит о том, что население продолжает тратить, несмотря на осторожность в кредитах и рост ставок. Банковский сектор, кстати, показывает адаптацию к новым условиям: после летнего охлаждения кредитование предприятий снова растёт, а просрочка остаётся на минимальных значениях.
Уровень безработицы находится на рекордно низком уровне, отметил депутат, что заставляет работодателей повышать заработные платы для привлечения кадров. В результате реальная зарплата россиян постепенно увеличивается, поддерживая потребительский спрос.
Также Говырин отметил позитивные изменения в монетарной политике: Центральный банк недавно снизил ключевую ставку, отправляя экономике сигнал о смягчении финансовой нагрузки. Ожидается дальнейшее снижение ставки в следующем году, что позволит снизить издержки бизнеса и поддержать развитие промышленного производства и строительства.
Прогноз инфляции, согласно Министерству экономического развития, выглядит оптимистично: ожидается её стабилизация на отметке 6–6,5% к концу года. Государственная поддержка потребителей, включая индексацию пенсий и увеличение минимальной заработной платы, должна дополнительно стимулировать розничную торговлю и внутреннее потребление.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что именно знания и новейшие технологии становятся ресурсом для социально-экономического развития страны, обеспечивают её суверенитет, а также способствуют улучшению качества жизни граждан. Он указал на важность прорывных знаний для развития экономики.
Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.