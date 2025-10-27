Песков рассказал, чем руководствуется Россия в отношениях с США
Обложка © Life.ru
Россия готова к диалогу с Соединёнными Штатами, однако любые контакты будут строиться исходя из национальных интересов страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«При всей нашей открытости к налаживанию диалога с Соединёнными Штатами всё-таки Россия прежде всего и президент России руководствуются собственными национальными интересами», — сказал он.
Москва не отказывается от контактов с Вашингтоном, но при этом расставляет приоритеты в пользу защиты суверенитета и государственных интересов, подчеркнул представитель Кремля. По его словам, такая позиция остаётся неизменной вне зависимости от международной обстановки.
Ранее, после сообщений об испытаниях в России крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем, президент США Дональд Трамп заявил, что у российских берегов находится американская атомная подлодка, назвав её «величайшей в мире».
