Армия России поразила инфраструктуру поставок вооружения и техники ВСУ в Донбассе

Армия России поразила объекты инфраструктуры, посредством которых ВСУ доставляли вооружение и технику боевикам в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым для железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе», — говорится в сводке российского ведомства.

Помимо этого, были атакованы военный аэродром, точки запуска дальнобойных дронов и временные лагеря украинских войск. Также уничтожены две управляемые авиабомбы, семь ракет HIMARS американского производства и 350 беспилотников самолётного типа.

Ранее Life.ru сообщал, что Армия России нанесла удары по ряду объектов на территории Украины, уничтожив вражеский подвижной железнодорожный состав с техникой ВСУ. Целью ударов оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии российских группировок стали объекты энергетической инфраструктуры.