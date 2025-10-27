Убийца жены с Урала сдался полиции после звонка подруги жертвы

«Она не могла дозвониться до подруги неделю. И сказала Рафису: «Если она мне не позвонит, то завтра иду в полицию». После этого он пошёл сдаваться полиции», — сообщила собеседница URA.ru .

Напомним, эта жуть произошла на днях в Свердловской области: мужчина лишил жизни свою жену из-за пустяковой ссоры — она отказалась разделать курицу для супа. Осознав содеянное — на что потребовалось пять дней — он пришёл в полицию и во всём признался. Роковой конфликт произошёл в их доме, где разъярённый супруг нанёс жене смертельные удары ножом. После убийства он даже попытался расчленить тело, но хватило его только на то, чтобы снять кожу с верхней части туловища, после чего он спрятал останки в сарае. Теперь убийца находится под стражей, и ему предъявлено обвинение по статье «Убийство».