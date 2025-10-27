Раскрыты мотивы психопата, убившего учительницу в Оренбургской области

Недекват из Бугуруслана убил учительницу физкультуры из мести. По данным телеграм-канала SHOT, 42-летний Александр Васильев жил на средства своей престарелой матери и нередко применял к ней физическое насилие. Погибшая, заботясь о пенсионерке, выступала в роли защитницы, не позволяя сыну обижать мать.

Преступник и погибшая учительница. Фото © SHOT

Соседи рассказали, что пенсионерка неоднократно обращалась в психиатрическую больницу из-за странного поведения сына, но его на лечение не отправляли. Мужчина никогда не работал и полностью зависел от материнской пенсии. Учительница Марина Садыкова, жившая по соседству, регулярно помогала пожилой женщине и защищала её от агрессивного сына.

6 октября скончалась мать Васильева, его психологическое состояние резко ухудшилось. Соседи сообщили, что мужчина начал обвинять Марину в своём одиночестве и финансовых проблемах, а также стал проявлять в её сторону агрессию.

Ранее мужчина уже пытался напасть на педагога, но тогда ей удалось дать отпор. В роковой день женщина не смогла защититься от нападения. Трагедия оставила сиротой 14-летнего сына погибшей учительницы.

Напомним, что сегодня, 27 октября, стало известно о гибели учительницы физкультуры из Оренбургской области, обстоятельства которой вызвали подозрения. 42-летний псих убил Марину Садыкову, а затем попытался скрыть преступление, инсценировав дорожно-транспортное происшествие. Подозреваемый задержан. Следствие установило, что смерть женщины наступила в результате умышленных действий, а не аварии.