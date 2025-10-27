Уральский Рэмбо: Мужчина с бензопилой кинулся на людей в Свердловской области

В посёлке Арти Свердловской области 28-летний молодой человек поссорился с односельчанами, вернулся с заведённой бензопилой и напугал толпу людей. Никто не пострадал, а злоумышленника задержали. Об этом сообщил SHOT.

В Свердловской области мужчина с бензопилой напугал жителей посёлка Арти. Видео © Telegram / SHOT

Конфликт начался после словесной перепалки в состоянии алкогольного опьянения у бара «Мохито». После инцидента молодой человек вернулся домой за бензопилой марки Stihl и снова вышел на улицу, чтобы напугать компанию односельчан. Правоохранители подчеркнули, что действия мужчины не останутся без последствий, и ближайшие сутки он проведёт под стражей в отделе полиции.

«С большей долей вероятности ближайшие несколько суток молодой человек с неадекватным поведением проведёт под стражей в камере для задержанных местного отдела полиции», — рассказал начальник пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

Ранее в Севастополе произошёл трагический инцидент: мужчина напал на бабушку и её внука, в результате чего женщине перерезало горло. Причиной нападения стало замечание пенсионерки, которая указала на неподобающее поведение пьяного мужчины.