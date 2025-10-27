Сеть магазинов «Верный» выставили на продажу, сообщают СМИ

Основатель и основной собственник торговой сети «Верный» Андрей Рогачев приступил к поиску потенциального покупателя своего актива. По сведениям газеты «Коммерсант», владельцы известной сети рассчитывают привлечь внимание наиболее значимых игроков отечественного рынка розничной торговли.

Сегодня торговая марка «Верный» представлена широким ассортиментом продовольственных товаров и насчитывает более 1,2 тысяч торговых точек по всей европейской территории России. Общая сумма выручки за прошедший 2024 год достигла внушительной отметки в 136,9 млрд рублей, увеличившись сразу на 10,6 процентов относительно предыдущих итогов. Ещё более заметный прогресс проявился в прибыли: чистая прибыль выросла практически втрое, составив рекордные 616 млн рублей.

Первый квартал нынешнего года также подтвердил позитивную тенденцию: количество вновь открываемых магазинов увеличилось вдвое, достигнув показателя в 75 единиц. Это способствовало росту совокупной выручки ещё на 14,4 процента. Однако эксперты имеют разные мнения касательно справедливой цены за столь крупный актив. Специалисты исследовательской организации Infoline оценивают компанию примерно в 25 млрд рублей, тогда как представители BGP Capital называют сумму ближе к отметке в 30–35 млрд рублей.

При этом аналитики обращают особое внимание на ряд факторов, которые могут оказать влияние на привлекательность покупки сети. Среди главных рисков специалисты отмечают низкую рентабельность сети («Верный» имеет лишь 0,5-процентную норму доходности против средней рыночной в 2,5%) и высокую степень концентрации её активности именно в Центральном регионе, характеризующемся высоким уровнем конкурентной борьбы.

