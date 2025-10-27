Подмосковный депутат обложила местных отборным матом и заступилась за «булочек»-мигрантов

В Дубне Московской области депутат Екатерина Аратова записала видеообращение к жителям, в котором с грубой лексикой и нецензурными выражениями прокомментировала обсуждение благоустройства Чернореченского лесопарка. Сам ролик она уже удалила, а страницу «ВКонтакте» закрыла.

Видео © Telegram / Екатерина Аратова

«Тем, кто недоволен планами по вырубке и обустройству территории, стоит просто уехать», — заявила Аратова в видео.

В ролике депутат также высказалась о мигрантах, заявив, что «славяне не хотят работать», и поэтому вопрос привлечения приезжих, по её мнению, не требует обсуждения. Публикация вызвала бурную реакцию в соцсетях из-за количества нецензурной лексики и резкой формы обращения к жителям.

«Славяне не умеют работать, либо не хотят. < > У вас дворник кто, русский человек, рили? Ребята из соседних стран делают ту работу, до которой не могут снизойти наши мужики и поэтому эти булочки достойны лучшего», — заявила депутат.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова. Местные паблики опубликовали видео, на котором глава региона объявляет о его отставке с использованием крепкой нецензурной лексики и прощально хлопает его по спине.