27 октября, 10:28

«Съезд народных депутатов» попросили признать террористами

Обложка © ТАСС / Георгий Андреев

В Верховный суд России поступил иск о признании «Съезда народных депутатов» террористической организацией и запрете её деятельности в РФ, сообщает пресс-служба суда.

Незарегистрированная иностранная организация «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych) была создана в 2022 году в Польше. Её возглавляет бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв*. В России Пономарев* заочно осуждён за оправдание терроризма и распространение недостоверной информации о российской армии. Теперь возглавляемая им организация может быть признана террористической.

Рассмотрение иска будет проходить в Верховном суде как высшей судебной инстанции по подобным делам. В случае удовлетворения требований деятельность «Съезда народных депутатов» будет полностью запрещена на территории России.

А ранее Генпрокуратура России инициировала процедуру в Верховном суде, требуя признать ФБК** террористической организацией.

*Включён в реестр иностранных агентов, а также в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

** Экстремистская организация, запрещена в РФ.

Александра Вишнякова
