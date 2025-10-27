Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 10:26

Дроны-камикадзе ВСУ вновь атаковали Брянскую область, есть пострадавшие

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В поселке Погар Погарского района Брянской области двое мирных жителей пострадали из-за атаки украинских беспилотников. По информации губернатора региона Александра Богомаза, гражданский автомобиль стал целью нападения.

«В результате подлого целенаправленного удара дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранены двое мирных жителя. Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал он в Telegram-канале.

Богомаз добавил, что автомобиль получил механические повреждения. На месте работают экстренные и оперативные службы.

Водитель погиб и пять пассажиров пострадали при атаке дрона ВСУ под Брянском
Водитель погиб и пять пассажиров пострадали при атаке дрона ВСУ под Брянском

Ранее сообщалось, что за ночь 27 октября в небе над российскими регионами силы ПВО уничтожили 193 украинских беспилотника. В частности, 40 БПЛА было сбито над Московским регионом. Больше всего дронов — 47 — уничтожили над Брянской областью.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar