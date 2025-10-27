Дроны-камикадзе ВСУ вновь атаковали Брянскую область, есть пострадавшие

В поселке Погар Погарского района Брянской области двое мирных жителей пострадали из-за атаки украинских беспилотников. По информации губернатора региона Александра Богомаза, гражданский автомобиль стал целью нападения.

«В результате подлого целенаправленного удара дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранены двое мирных жителя. Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал он в Telegram-канале.

Богомаз добавил, что автомобиль получил механические повреждения. На месте работают экстренные и оперативные службы.

Ранее сообщалось, что за ночь 27 октября в небе над российскими регионами силы ПВО уничтожили 193 украинских беспилотника. В частности, 40 БПЛА было сбито над Московским регионом. Больше всего дронов — 47 — уничтожили над Брянской областью.