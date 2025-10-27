Moschino продаёт россиянам мусорный пакет за 115 тысяч рублей

Итальянский дом моды Moschino представил российским покупателям очередной экстравагантный аксессуар за 115 тысяч рублей, вызвавший оживлённое обсуждение в модных кругах. Об этом сообщает сервис CDEK.Shopping.

Клатч Moschino. Фото © CDEK.Shopping.

В продажу поступил уникальный клатч, дизайн которого точно воспроизводит стандартный мусорный пакет. Стоимость этого провокационного предмета роскоши достигает 115 тысяч рублей. Модель изготовлена из инновационного сочетания полиуретана и овчины, демонстрируя характерный для бренда подход к переосмыслению повседневных предметов.

Цена изделия превышает 100 тысяч рублей. Фото © CDEK.Shopping.

Примечательно, что это не единственное нетривиальное решение в новой коллекции. Знатоки моды также могут приобрести сумку, выполненную в виде упаковки спагетти в томатном соусе, цена которой составляет 306 тысяч рублей. Такие дизайнерские решения продолжают традицию бренда по созданию ироничных трансформаций обыденных вещей в объекты высокой моды, хотя и вызывают неоднозначную реакцию у публики.

Ранее сообщалось о возвращении на российский рынок одежды от таких популярных брендов, как Zara, Bershka, Massimo Dutti и Oysho. Российская розничная сеть «Твоё» запустила проект «Твоё и Ко», в рамках которого началось сотрудничество с поставщиками продукции Inditex. Согласно сообщениям, в Санкт-Петербурге продукция Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и Oysho уже доступна в магазине «Твоё» в торговом центре «Охта Молл». Кроме того, точки продаж «Твоё и Ко» открылись в ряде крупных городов: Москве, Казани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Тольятти и Краснодаре.