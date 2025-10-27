Россия и США
27 октября, 10:51

Италия согласилась выдать ФРГ украинца, обвиняемого в подрыве «Северных потоков»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guteksk7

Апелляционный суд Болоньи принял решение выдать Германии украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в подрыве газопроводов «Северные потоки». Об этом сообщил его адвокат Никола Канестрини, отметив, что защита намерена обжаловать решение в Кассационном суде.

«Защита повторяет, что не успокоится, пока судья окончательно не рассмотрит аспекты международного права и основных прав, затрагиваемые в деле», — сказал он.

Канестрини подчеркнул, что в ходе разбирательства были допущены процессуальные нарушения, ставящие под сомнение законность и соответствие принципам надлежащей правовой процедуры. Слушание по апелляции назначено примерно через месяц, а до этого момента Кузнецов останется в Италии.

Ранее высшая судебная инстанция Италии удовлетворила апелляцию защиты Сергея Кузнецова, обвиняемого в подрыве газопроводов «Северный поток». Кассационный суд отменил предыдущее решение о его выдаче Германии. Адвокат Кузнецова намерен ходатайствовать об освобождении подзащитного, который находится в итальянской тюрьме с 21 августа, а новое судебное разбирательство уже назначено.

Милена Скрипальщикова
