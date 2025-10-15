Сектор Газа
15 октября, 16:12

Италия передумала выдавать ФРГ украинца, обвиняемого в подрыве «Северных потоков»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Высшая судебная инстанция Италии удовлетворила апелляцию защиты украинского гражданина Сергея Кузнецова, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток». Об этом сообщил адвокат обвиняемого Никола Канестрини.

Кассационный суд отменил предыдущее решение о выдаче Кузнецова Германии, где против него возбуждено уголовное дело. Адвокат намерен ходатайствовать об освобождении своего подзащитного, который содержится в итальянской тюрьме с 21 августа. Назначено новое судебное разбирательство по данному вопросу.

«Шестая уголовная палата Кассационного суда отменила решение апелляционного суда о выдаче европейского ордера на арест по делу о подрыве «Северных потоков», — заявил Канестрини в беседе с ТАСС.

Напомним, гражданин Украины Сергей Кузнецов, задержанный в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» в 2022 году, прибыл в страну на отдых с семьёй. После экстрадиции в Германию ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Он является отставным капитаном Вооружённых сил Украины и бывшим сотрудником СБУ. Согласно предварительной версии следствия, он и другие военнослужащие были наняты для проведения диверсии в мае 2022 года.

