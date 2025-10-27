Блогер Митрошина потребовала со своих бывших адвокатов почти 70 млн рублей

Александра Митрошина обратилась в суд с иском к своим бывшим адвокатам Алисе Волховой и Ольге Гольцевой, обвиняя их в нанесении крупного материального ущерба и требуя компенсацию в размере 68,6 миллиона рублей плюс миллион рублей за моральный ущерб. Поводом для иска стало расследование уголовного дела о мошенничестве, возбуждённое следственным управлением Следственного комитета России по ЮАО Москвы. Об этом пишет РБК.

Адвокат пострадавшей стороны Михаил Мушаилов подчеркнул, что подсудимые систематически дезинформировали клиентку о несуществующих проблемах, вынуждая передавать им средства для решения фиктивных вопросов с государственными ведомствами. Сумма требований включает не только материальные убытки, понесённые Александрой Митрошиной, но и значительный моральный ущерб, вызванный действиями адвокатов.

Напомним, что Волхова вместе с Гольцевой обманывали блогера, утверждая, будто у неё возникли серьёзные проблемы с налоговыми службами и силовыми структурами государства. Якобы возникла необходимость срочно оформить иностранное гражданство, поскольку сама Александра оказалась в неком «чёрном списке администрации президента». Именно таким путём, убеждают следователи, Волхова и Гольцева заставили Митрошину передать им значительные суммы денег.