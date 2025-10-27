Пытавшегося отмазать сына от армии бизнесмена освободили из СИЗО в Воронеже

Владельца крупнейшего рынка Воронежа Юсифа Халилова освободили из СИЗО. Как пишет «Коммерсант», в данный момент бизнесмен пребывает в Азербайджане, но в скором времени ожидается его возвращение в Воронеж.

По данным издания, владельца воронежских заведений – ресторана «Ярды Superbar», кафе «Форт» и большого продуктового рынка «Алексеевский» – Халилова обвинили в даче взятки. По закону (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) ему грозило до 12 лет тюрьмы.

Как сообщал Life.ru, бизнесмена задерживали в августе текущего года по обвинению в даче взятки врачу, чтобы тот помог его сыну избежать службы в армии. Халилов был заключён в СИЗО.