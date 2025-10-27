Рябков заявил, что Россия заблаговременно уведомила США об учениях ядерных сил

Россия неукоснительно выполняет свои обязательства в рамках двусторонних соглашений с США о пусках баллистических ракет и о проведении стратегических учений. Об этом напомнил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы действуем в строгом соответствии с положениями двух профильных соглашений, которые на протяжении десятилетий работают на поддержание стратегической стабильности. Первый из них — это соглашение о взаимном уведомлении о пусках баллистических ракет, второе соглашение — об уведомлениях о крупных стратегических учениях», — сказал Рябков.

Требования этих двух документов должны соблюдаться неукоснительно, подчеркнул замглавы МИД РФ.

А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Россия всецело открыта к налаживанию контактов с США, однако на определённых условиях. Отношения между странами непременно должны строиться с учётом приоритетов и ценностей России.