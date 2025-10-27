Россия и США
«Каждый на сцене — Олег Табаков»: Хабенский вспомнил, каким был мэтр МХТ

Олег Табаков и Константин Хабенский в спектакле «Чайка». Обложка © ТАСС / Александр Куров

Олег Табаков и Константин Хабенский в спектакле «Чайка». Обложка © ТАСС / Александр Куров

Советский и российский актёр театра и кино Олег Табаков был многогранной личностью. Об этом заявил художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский на мероприятии, посвящённом 127-летию театра.

Константин Хабенский об Олеге Табакове. Видео © Пятый канал

«Все, кто выходит сегодня на сцену, счастливчики, мои коллеги, они все общались с Олегом Павловичем [Табаковым] и имеют представление, каким он был разным, многоликим в хорошем смысле этого слова, поэтому у нас каждый вышедший на сцену является Олегом Табаковым», — подчеркнул Хабенский в беседе с Пятым каналом.

Хабенский отметил, что даже актрисам удалось вжиться в роль Табакова. Он также рассказал, что в спектакле будет показан жизненный путь легендарного артиста, начиная с детства и до прихода в театр. Кинорежиссёр назвал исполнение роли Табакова «работой на вырост», пояснив, что полное проникновение в образ приходит не сразу, а после нескольких спектаклей.

К 127-летию театра был поставлен документальный спектакль «Олег Табаков. В поисках радости», основанный на одном из интервью актёра. Хабенский подчеркнул, что создатели стремились показать Табакова настоящим, сохранив все нюансы.

Покорил МХАТ, воспитал звёзд и стал голосом детства: самое интересное об Олеге Табакове к его 90-летию
Ранее уральский актёр Сергей Баталов рассказал, как сменил мастера курса, когда учился в ГИТИС. После первого курса у Олега Табакова, где он получил тройку, ему порекомендовали сменить учебное заведение. Баталов перешёл к Владимиру Андрееву, пояснив, что просто не сошёлся характерами с Табаковым.

