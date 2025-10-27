Умерла поэтесса и автор хитов Татьяны Булановой

Известный поэт-песенник Ирина Севастьянова, автор многих композиций в репертуаре певицы Татьяны Булановой, скончалась 25 октября после тяжёлой болезни. Исполнитель Алмас Багратиони первым сообщил эту печальную новость в своём личном блоге, выразив глубокую скорбь по поводу утраты.

«25 октября ушла из жизни Ирина Севастьянова — поэт, автор многих моих песен, светлый и добрый человек… В последние месяцы мы особенно сблизились — нас объединяла одна творческая волна, много тёплых разговоров и взаимопонимание», — написал он.

Участники московского дуэта «Смысл Есть» Ирина Ламиля и Дмитрий Святозар заявили, что причиной смерти стала скоротечная болезнь. Они вспомнили, что Севастьянова была глубоко верующим человеком и испытывала искреннюю любовь к Родине. Певица Наталья Влади также решила отдать дань уважения. Она выразила уверенность, что созданные совместно с поэтессой композиции будут жить вечно.

Творческое наследие Севастьяновой включает множество известных песен, которые вошли в золотой фонд отечественной эстрады. В репертуаре Татьяны Булановой особой популярностью пользуются такие композиции на её стихи, как «Я к тебе вернусь», «Скажи, что хочешь», «Папа» и «Возвращайтесь, пацаны». Помимо Булановой, произведения поэтессы исполняют Екатерина Семёнова, Марина Девятова, Сергей Куприк и многие другие артисты. Известно, что тело Севастьяновой будет перевезено из Сочи в Абхазию для погребения рядом с могилой отца.

