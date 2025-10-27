В аэропорту Новокузнецка таможенники конфисковали у россиянки, прибывшей из Вьетнама, чучело сиамского крокодила. Об этом Life.ru сообщили в пресс-служба ФТС России.

У прилетевшей из Вьетнама россиянки изъяли чучело сиамского крокодила. Видео © Пресс-служба ФТС России

При таможенном контроле ручной клади пассажирки с помощью рентгена было выявлено чучело сиамского крокодила (73 см, 528 г). Пассажирка сообщила, что приобрела его как сувенир, не зная о правилах декларирования и необходимости разрешений.

В отношении пассажирки возбуждены административные дела за нарушение таможенных правил, ей грозит штраф и конфискация. Экспертиза подтвердила, что чучело принадлежит к охраняемому виду.

