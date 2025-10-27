Россия и США
Регион
27 октября, 11:03

У прилетевшей из Вьетнама россиянки изъяли чучело сиамского крокодила

В аэропорту Новокузнецка таможенники конфисковали у россиянки, прибывшей из Вьетнама, чучело сиамского крокодила. Об этом Life.ru сообщили в пресс-служба ФТС России.

При таможенном контроле ручной клади пассажирки с помощью рентгена было выявлено чучело сиамского крокодила (73 см, 528 г). Пассажирка сообщила, что приобрела его как сувенир, не зная о правилах декларирования и необходимости разрешений.

В отношении пассажирки возбуждены административные дела за нарушение таможенных правил, ей грозит штраф и конфискация. Экспертиза подтвердила, что чучело принадлежит к охраняемому виду.

Ранее сотрудники ФТС и ФСБ России смогли задержать крупную партию кокаина, ввезённую в Россию морским транспортом из Эквадора. Общий вес изъятого наркотика составил 1,5 тонны. Стоимость товара на чёрном рынке оценивается более чем в 20 миллиардов рублей.

