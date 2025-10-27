Россия и США
27 октября, 11:18

Боня назвала психолога Веронику Степанову паразитом

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya, veronik20011

Телеведущая и блогер Виктория Боня обрушилась с критикой на психолога Веронику Степанову, назвав ту «паразитом», из-за резких высказываний в сторону её дочери. Своим мнением она поделилась в личном телеграм-канале.

«Есть особая категория существ, которые живут не своей жизнью, а чужой энергией. У них нет своего света, поэтому они подсасываются к тем, кто светит», — сказала Боня.

Блогер уверена, такая работа — не журналистика и не психология, это «банальная попытка выжить за счет чужого внимания». Виктория считает, что Степанова просто превратилась в тень, которая прячется «за громкие имена и заголовки», для Бони такие люди «жалки, а не злы». Боня подчеркнула, что не собирается устраивать публичные разборки и предпочитает оставаться в стороне от подобных скандалов.

Напомним, ранее психолог Вероника Степанова резко раскритиковала Викторию Боню за методы воспитания дочери Анджелины. Специалист назвала поведение девочки «ощущением беспризорницы», указав на случаи воровства и влияние «распутной» среды.

Мария Любицкая
