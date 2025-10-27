Как уберечь питомца от простуды во время осенних прогулок: советы доцента кафедры ветеринарии

Домашние животные могут простудиться в любое время года, но с наступлением холодов с болезнями питомцев приходится сталкиваться чаще. О том, как уберечь хвостика и укрепить его иммунитет, Life.ru рассказал доцент кафедры ветеринарной медицины Росбиотеха Андрей Руденко.

Помимо вирусов, которые могут беспокоить питомцев круглогодично, если не делать прививки, угрозу несут сквозняки и прогулки в сырую погоду. Животное может простудиться уже при температуре ниже 10 градусов.

«Простуженный питомец начинает чихать и кашлять, становится вялым, теряет аппетит, возможны рвота и диарея. Особенно восприимчивы к простудным заболеваниям совсем маленькие котята и щенята, пожилые питомцы, животные с плохими условиями содержания, кошки с иммунодефицитом и другими хроническими болезнями (например, сахарный диабет, онкология). Также есть породы, у которых генетически заложена особенность строения дыхательных путей, что снижает устойчивость к вирусам. Например, бульдоги, мопсы, пекинесы, грифоны могут заболеть, наглотавшись холодного воздуха», — говорит эксперт.

Чтобы снизить риски заболевания питомца простудой, следует позаботиться о его питании и двигательной активности. Нехватка витаминов и полезных веществ пагубно сказывается на состоянии иммунной системы. Необходимо обеспечивать питомцу сбалансированное питание и учитывать его потребности в зависимости от возраста и под влиянием приобретённых заболеваний.

Какие витамины нужны питомцу для укрепления иммунитета:

Витамин A. Жирорастворимый витамин, который нужен для роста и обновления клеток, нормального зрения и поддержания иммунитета.

Витамины группы B. Водорастворимые витамины, которые влияют практически на все процессы жизнедеятельности. Они необходимы для работы сердца и сосудов, нормального функционирования ЖКТ, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, развития мышечной ткани, иммунитета.

Витамин C. Антиоксидант, который способствует снятию воспалений и восстановлению витамина E.

Бета-каротин. Антиоксидант, который предотвращает накопление свободных радикалов и потенциальный ущерб, который они могут нанести здоровым клеткам.

Таурин. Аминокислота, которая влияет на правильную работу сердца, мозга, пищеварительной системы, улучшает функции печени и почек, поддерживает здоровье кожи, шерсти, зрения, укрепляет иммунитет.

Омега-3 жирные кислоты. Обладают противовоспалительными свойствами.

Положительно влияют на иммунитет регулярные прогулки, подвижные игры и упражнения с игрушками. Приучать к физической активности животных нужно с детства, постепенно увеличивая физические нагрузки и при этом не давая ему уставать. Например, если через 25 минут после начала прогулки собака начинает чаще останавливаться, смотреть по сторонам и замедляться, то следующую прогулку надо будет сократить до 20 минут. То же самое с кошками: если питомец устал от активных игр, то нужно дать животному время на отдых. При недомогании питомца, отсутствии аппетита у животного следует незамедлительно обращаться к врачу.