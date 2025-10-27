Инстасамки через 10 лет не будет существовать. Об этом заявила сама Инстасамка
Инстасамка заявила, что скоро сменит псевдоним
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instasamka
Певица и блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) в интервью Ксении Собчак анонсировала скорую смену творческого псевдонима. Исполнительница также заявила, что изменения коснутся и в целом её карьеры.
«Я не могу представить, что я всю жизнь свою себя вела так и делала вот это. Инстасамки через 10 лет уже не будет. Скоро никнейма Инстасамка не будет, я меняю имя и оставляю его в памяти всех людей. Мы с ней сделали всё, что могли. Я устала уже от этого, мне пора идти дальше», — заявила Зотеева.
Но перед прощанием с образом Инстасамки певица планирует представить новый альбом. После релиза прежнее творческое амплуа исполнительницы уйдёт в прошлое. Кстати, Дарья намекнула, что её новый псевдоним будет начитаься со слова Money.
А ранее Инстасамка (Дарья Зотеева) призналась в любви к России со сцены. Мероприятие было приурочено ко Дню России.
