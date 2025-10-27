В Санкт-Петербурге впервые за 6 лет закрылся дилерский центр Lada

В Санкт-Петербурге прекратил работу дилерский центр Lada, что стало первым случаем закрытия автосалона этого бренда в городе за последние шесть лет. Об этом сообщил эксперт автомобильного рынка Денис Гаврилов в своём личном блоге.

«В Петербурге впервые за 6 лет закрылся дилерский центр Lada. Теперь в городе 12 действующих автосалонов марки», — написал эксперт.

Закрытый дилерский центр, располагавшийся на улице Косыгина, начал работу лишь в 2024 году и по итогам первого полугодия обеспечивал 7% продаж Lada в Санкт-Петербурге. Одновременно с этим для марки XCITE данное закрытие стало первым в истории бренда.

Несмотря на сокращение числа дилеров, Lada сохраняет прочные позиции на автомобильном рынке Северной столицы — за девять месяцев 2025 года в городе было зарегистрировано 6479 новых автомобилей этой марки, а модель Lada Vesta вошла в тройку лидеров продаж с показателем 1719 единиц. Параллельно на петербургском автозаводе началось серийное производство новой модели Lada Iskra, где провели модернизацию оборудования и выстроили новые логистические цепочки.

Ранее Life.ru сообщал о вероятном появлении на российском авторынке новой модели Lada Salut. В настоящее время компания-производитель оформляет документы для регистрации соответствующего товарного знака. Планируется, что под этой маркой будут выпускаться не только автомобили, но и комплектующие, а также сопутствующие товары.