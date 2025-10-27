Боец СВО из Башкирии в одиночку уничтожил украинскую диверсионную группу

Российский военнослужащий из Башкортостана проявил исключительное мужество, самостоятельно ликвидировав украинскую диверсионно-разведывательную группу. За свой героизм он представлен к награде. Об этом пишет издание «Янаульские зори», ссылаясь на главу Демского района Уфы Ивана Иванова.

Боец заключил контракт с Вооруженными силами Российской Федерации в августе 2023 года и проходит службу в рядах Воздушно-десантных войск.

Эпизод, о котором рассказал Иванов, предположительно, имел место в ходе боестолкновений в приграничной Суджанском районе Курской области. Согласно сообщению, солдат обнаружил группу противника и принял решение вступить в бой, несмотря на численное превосходство диверсантов. Сообщается, что он сначала применил гранаты, а затем открыл огонь из личного стрелкового оружия по целям. За этот героический поступок россиянин был удостоен награждения медалью «За храбрость» II степени.