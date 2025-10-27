Западные страны, в первую очередь европейские, наращивают военную готовность, опасаясь возможного столкновения с Россией. РИА «Новости» сообщает о прогнозах экспертов, предсказывающих эскалацию напряжённости в ближайшие годы.

На фоне этих опасений в Германии министр обороны Борис Писториус публично заявил о готовности немецких военнослужащих к боевым действиям против российских солдат. Однако, судя по всему, это мнение не находит широкой поддержки среди населения.

Великобритания также предпринимает шаги по усилению своей армии, проводя масштабную военную реформу. Эксперт Королевского объединённого института оборонных исследований Хэмиш Манделл охарактеризовал эти изменения как «перебалансировку». При этом он отметил, что у Великобритании, вероятно, отсутствует долгосрочный план ведения военных действий, ограничиваясь лишь несколькими неделями.

«Несмотря на четкое понимание необходимости повышения боевой мощи в будущем, крайне мало обстоятельств говорит о том, что у Британии есть план ведения войны продолжительностью более нескольких недель», — убеждён эксперт.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина может наносить удары по российским объектам в Европе. Это прозвучало на фоне освобождения польским судом подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток».