В Госдуме рассказали, какого российского оружия боятся на Западе

Страны Европы испытывают страх не перед отдельными российскими ракетами, а перед самой Россией. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Картаполов заявил о страхах Запада. Видео © Life.ru

«Страшнее для них сама Россия, а в России есть и «Орешник», и «Буревестник», и «Ярсы», и «Тополя», и «Булава», и всё-всё-всё», — сказал он, отвечая на вопрос о том, какого российского оружия больше опасается Запад.

Картаполов подчеркнул, что западные страны оценивают угрозу не по отдельным видам российских вооружений, а исходя из силы и возможностей страны в целом. Депутат перечислил ключевые российские системы вооружений, включая стратегические и тактические ракеты, демонстрируя комплексный потенциал обороны.

Ранее сообщалось, что испытание российской крылатой ракеты «Буревестник», о котором сообщил президент Владимир Путин, может оказать влияние на президента США Дональда Трампа. В Европе этот сигнал воспримут спокойнее. Для Трампа приоритетны вопросы Европы, Украины и Латинской Америки, включая Венесуэлу, и испытание «Буревестника» может стать поводом отвлечь внимание общественности в США.