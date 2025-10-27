Юрист предупредил, что уход с работы раньше срока за счёт обеда чреват увольнением

Россиянам грозит увольнение за уход с работы раньше срока, даже если ради него они жертвуют обеденным перерывом. Об этом предупредил юрист Дмитрий Кофанов.

Согласно статье 108 ТК РФ, работодатель обязан предоставлять сотрудникам с полным рабочим днём обеденный перерыв. По словам юриста, нельзя обменять это время на более ранний уход. Нарушение режима и самовольная отлучка могут привести к замечанию, затем к выговору, а в случае повторных нарушений — к увольнению.

Кофанов в разговоре с «Абзацем» отметил, что для сотрудников с четырёхчасовым рабочим днём обед не предусмотрен. Для остальных категорий работодатель обязан установить обеденный перерыв.

«То, что работник во время обеденного перерыва никуда не уходит, — сугубо его право, оно не означает, что он может уйти с работы раньше на час», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что для некоторых профессий ранний уход может быть чреват серьёзными последствиями. Например, если работник метро не откроет двери на станции, их могут сломать.

