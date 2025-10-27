В Подмосковье мужчина едва не лишился пальца при сборке мебели

В Подмосковье врачи спасли мужчине палец, который начал гнить после травмирования при сборке мебели. Обратился мужчина в Красногорскую городскую больницу с воспалением указательного пальца левой руки после того, как самолечение перестало давать эффект. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения по Московской области.

Как выяснилось, он поранился о проволоку во время сборки мебели и пытался лечить рану самостоятельно. Самолечение не помогло, и воспаление переросло в гнилостно-некротический сухожильный панариций. По словам заведующего вторым хирургическим отделением Дмитрия Жилкина, при попадании инфекции в «футляр» сухожилия быстро развивается гнойное воспаление, которое может привести к гибели тканей и потере пальца.

«Если вовремя не оказать помощь, человек может навсегда потерять способность сгибать палец. В худших случаях инфекция может перейти на ладонь, кисть и даже вызвать заражение крови», — пояснил врач.

Хирурги немедленно провели операцию: вскрыли очаг воспаления, удалили некротические ткани и зафиксировали поврежденную кость спицами. Затем специалисты выполнили пластику, переместив кожно-жировой лоскут для восстановления утраченных тканей и кровоснабжения. Всего пациенту потребовалось три операции. Благодаря действиям врачей удалось сохранить палец и восстановить его подвижность на 70%. Мужчину уже выписали, он чувствует себя хорошо.

