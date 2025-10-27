Россия и США
27 октября, 11:30

Радио Судного дня вышло в эфир со словами «семень» и «блохошри»

Обложка © «Шедеврум»

Таинственная коротковолновая радиостанция УВБ-76, которую прозвали «Радио Судного дня» или «жужжалкой», дважды вышла в эфир в понедельник, 27 октября. Об этом сообщает проект, отслеживающий активность данной радиоволны.

В 12:54 мск радио «прожужжало» слово СЕМЕНЬ, а в14:20 мск — БЛОХОШРИ.

Радиостанция УВБ-76 ведёт вещание с 1970-х годов, однако никто точно не знает о её подназначении. Её деятельность традиционно связывают с вооружёнными силами, а «фанаты жужжалки», следящие за эфирами, часто соотносят передаваемые шифровки с текущими событиями в мире. 23 октября Радио Судного дня трижды вышло в эфир со словами «негропотоп», «гречневик» и «клинобоец».

