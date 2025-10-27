Инстасамка поделилась, чего она больше всего боялась за свою карьеру
Певица и блогер Дарья Зотеева (Инстасамка). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ instasamka
Певица и блогер Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, призналась, что переживала из-за слухов о возможном признании её иноагентом. По её словам, страх и давление мешали заниматься творчеством. Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак.
Инстасамка долго боялась, что её признают иноагентом. Видео © YouTube / Осторожно: Собчак
«Я не являлась никогда иноагентом. И не являюсь. И мне было очень страшно», — сказала она.
Артистка отметила, что не понимала, как работает механизм признания иноагентами, и впервые услышала это слово уже после того, как начались разговоры вокруг её имени. По словам Зотеевой, ей казалось, что без поддержки и «кураторов» она остаётся без защиты.
Ранее Инстасамка заявила о скорой смене творческого псевдонима. По её словам, изменений коснётся и вся её карьера: артистка планирует оставить сценическое имя в памяти поклонников и начать новый этап творчества, отметив, что устала от прежнего образа и хочет двигаться дальше.
