Инстасамка поделилась, чего она больше всего боялась за свою карьеру

Певица и блогер Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, призналась, что переживала из-за слухов о возможном признании её иноагентом. По её словам, страх и давление мешали заниматься творчеством. Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак.

Инстасамка долго боялась, что её признают иноагентом. Видео © YouTube / Осторожно: Собчак

«Я не являлась никогда иноагентом. И не являюсь. И мне было очень страшно», — сказала она.

Артистка отметила, что не понимала, как работает механизм признания иноагентами, и впервые услышала это слово уже после того, как начались разговоры вокруг её имени. По словам Зотеевой, ей казалось, что без поддержки и «кураторов» она остаётся без защиты.

Ранее Инстасамка заявила о скорой смене творческого псевдонима. По её словам, изменений коснётся и вся её карьера: артистка планирует оставить сценическое имя в памяти поклонников и начать новый этап творчества, отметив, что устала от прежнего образа и хочет двигаться дальше.