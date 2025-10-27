В Правительстве РФ подвели итоги реформы контрольно-надзорной деятельности бизнеса

Реформа контрольно-надзорной деятельности позволила существенно снизить административную нагрузку на бизнес в России. Об этом заявил зампред правительства Дмитрий Григоренко в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

По его словам, количество проверок уменьшилось, но их эффективность, напротив, выросла. Проверки теперь полностью переведены в цифровой формат, а для предпринимателей создан специальный сервис на портале «Госуслуг», через который можно обжаловать результаты. Обязательные требования к ведению бизнеса обновлены и сокращены, а сами проверки теперь назначаются с учётом степени риска — только там, где есть вероятность нарушений.

«Проверки проводятся с применением риск-ориентированного подхода — только там, где действительно есть вероятность нарушений. Например, если срабатывает индикатор риска», — отметил Григоренко.

Он также уточнил, что за девять месяцев 2025 года проведено 201 тысяч проверок против 1,1 миллиона в 2019-м. При этом их эффективность выросла с 41 до 65 процентов. Особенно результативными оказались проверки, основанные на индикаторах риска — в 87 процентах случаев они подтверждают наличие нарушений.

Теперь, по словам Григоренко, контролёрам предстоит развивать дистанционные формы надзора, в том числе через мобильное приложение «Инспектор». С момента его запуска с помощью сервиса уже проведено более 1,3 тысячи контрольных мероприятий. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что дальнейшее развитие реформы должно вестись точечно — с учётом обратной связи от бизнеса.

А ранее в Госдуме предложили поэтапный переход на уплату НДС для бизнеса. Комитет рекомендовал в рамках дополнительных мер поддержки сохранить льготные ставки страховых взносов для малого и среднего предпринимательства, занятого в социально важных секторах экономики, таких как образование, жилищно-коммунальное хозяйство и предоставление услуг населению.