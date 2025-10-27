В Туле из многоэтажки эвакуировали 200 человек после атаки беспилотников

Эвакуационные мероприятия были развернуты сегодня, 27 октября, в Туле на улице Санаторной, затрагивая жителей одного из жилых комплексов. Местное издание Myslo указывает , что причиной послужило обнаружение обломков беспилотника.

Стало известно, что для тех, кто был вынужден покинуть свои жилища, был развернут временный пункт размещения. В общей сложности из здания в пять этажей эвакуировали 200 человек. В настоящий момент на месте инцидента продолжают дежурство и работают все необходимые экстренные службы.