В Туле из многоэтажки эвакуировали 200 человек после атаки беспилотников
Обложка © ТАСС / Эрик Романенко
Эвакуационные мероприятия были развернуты сегодня, 27 октября, в Туле на улице Санаторной, затрагивая жителей одного из жилых комплексов. Местное издание Myslo указывает, что причиной послужило обнаружение обломков беспилотника.
Стало известно, что для тех, кто был вынужден покинуть свои жилища, был развернут временный пункт размещения. В общей сложности из здания в пять этажей эвакуировали 200 человек. В настоящий момент на месте инцидента продолжают дежурство и работают все необходимые экстренные службы.
Напомним, подразделения ПВО Министерства обороны России успешно отразили масштабную атаку дронов в небе над Тульской областью, уничтожив в течение прошедшей ночи 24 украинских БПЛА. В результате инцидента пострадавших нет.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.