Регион
27 октября, 03:26

Силы ПВО отразили атаку 24 дронов на Тульскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shakim888

Подразделения ПВО Министерства обороны России успешно отразили масштабную атаку дронов в небе над Тульской областью, уничтожив в течение прошедшей ночи 24 украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

В результате инцидента пострадавших и повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.

На подлёте к Москве сбили 30 украинских беспилотников за четыре часа

Ранее Life.ru сообщал, что дрон ВСУ врезался в многоквартирный дом в Ленинском районе Донецка вечером в воскресенье. В результате инцидента, загорелись четыре квартиры. Предварительно, погибли два человека.

