Силы ПВО отразили атаку 24 дронов на Тульскую область

Подразделения ПВО Министерства обороны России успешно отразили масштабную атаку дронов в небе над Тульской областью, уничтожив в течение прошедшей ночи 24 украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

В результате инцидента пострадавших и повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.