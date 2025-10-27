Силы ПВО отразили атаку 24 дронов на Тульскую область
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shakim888
Подразделения ПВО Министерства обороны России успешно отразили масштабную атаку дронов в небе над Тульской областью, уничтожив в течение прошедшей ночи 24 украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
В результате инцидента пострадавших и повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.
Ранее Life.ru сообщал, что дрон ВСУ врезался в многоквартирный дом в Ленинском районе Донецка вечером в воскресенье. В результате инцидента, загорелись четыре квартиры. Предварительно, погибли два человека.
