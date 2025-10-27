Московский менеджер поплатился за татуировку с коловратом

В Москве ивент-менеджер был привлечён к административной ответственности за татуировку с коловратом. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошёл на станции метро «Кунцевская», где 25-летний Сергей М. спустился в подземку в шортах из-за тёплой погоды. Сотрудники полиции обратили внимание на нанесённый на его колене славянский неоязыческий символ — коловрат. Правоохранители квалифицировали данное изображение как пропаганду националистической идеологии, усмотрев в нём сходство с «двойной свастикой» и символикой организации «Азов»*.

Ранее молодой человек не привлекался к административной ответственности. В ходе судебного заседания в Дорогомиловском районном суде обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, после чего суд назначил ему наказание в виде штрафа размером 2 тысячи рублей по статье о пропаганде экстремистской символики.

Ранее сообщалось, что Бутырский суд Москвы приговорил Глеба Копылова к 10 суткам административного ареста за публичную демонстрацию нацистской символики. В июле 2025 года его заметили в общественном месте с татуировкой «Чёрное солнце» на локте и футболкой с кельтским крестом. Инцидент привлёк внимание прохожих, которые обратились в полицию.

