27 октября, 12:55

Двухлетний малыш выпил капли для глаз и попал в реанимацию в Ленобласти

Обложка © Life.ru

В Ленинградской области двухлетний малыш был госпитализирован в реанимационное отделение с тяжёлым отравлением барбитуратами после того, как выпил глазные капли. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», инцидент произошёл в городе Мурино на улице Шоссе в Лаврики.

По словам матери, она была дома с малышом, но ненадолго отвлеклась, из-за чего ребёнок смог добраться до аптечки и достать капли «Оку-Оку», которые выпил. Поначалу его состояние не давало повода для беспокойства, но на следующие день родители забили тревогу, когда сын стал очень сонным. В больнице пациента оперативно направили в реанимацию с серьёзным отравлением барбитуратами.

В настоящий момент следователи проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. Особое внимание уделяется вопросу происхождения барбитуратов в организме пострадавшего, поскольку заявленный производителем состав капель не содержит этих компонентов. Назначаются соответствующие экспертизы для выявления причин отравления.

Ранее сообщалось, что 25 школьников из Челябинска отравились по пути в санаторий в Кисловодске. Выяснилось, что перед поездкой они ели вермишель с сыром и маслом. Помимо этого пострадали 40 человек, среди которых учителя.

Юлия Сафиулина
