Аналитик объяснила, почему работу лучше всего искать именно в октябре

Октябрь – лучшее время для поиска работы: в России наблюдается пиковый рост вакансий и зарплат, сообщила менеджер отдела бизнес-аналитики кадровой компании Илона Платонова. По её словам, количество вакансий в стране увеличилось в 1,6 раза по сравнению с началом сентября, а предлагаемые зарплаты выросли на 8%.

«Осенью работодатели готовятся к высокому сезону, связанному с предпраздничным спросом. Это отличное время для соискателей: выбор вакансий в октябре один из самых разнообразных за весь год и можно найти наиболее выгодные условия, особенно для квалифицированных специалистов. От работодателей мы видим устойчивое сохранение интереса к дефицитным профессиям, прежде всего — это рабочие и торговые специальности», — отметила Платонова в разговоре с радио Sputnik.

Эксперт добавила, что в третьем квартале года сократились сроки закрытия вакансий в дефицитных специальностях, особенно для рабочих и линейных позиций (на 10 дней по сравнению со вторым кварталом). Также сократился срок закрытия по административным позициям, а также в сфере логистики и закупок — до одного-двух месяцев.

Ранее HR-эксперт рассказал, что российские пенсионеры всё чаще возвращаются к работе, и причины этого не только финансовые, но и психологические — потребность в социальной активности. Ситуацию специалист объясняет так: на пенсии многим становится скучно, и они ищут возможности «подсуетиться». Работодатели, в свою очередь, ценят пенсионеров за их опыт и эмоциональную устойчивость, предлагая в Москве зарплату в среднем от 55 до 70 тысяч рублей.