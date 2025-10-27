Кожевник раскрыл, как защитить носки от красящей кожаной обуви

Натуральная кожа иногда окрашивает одежду — это естественный процесс. Кожевник Николай Лыков раскрыл Life.ru секреты, которые помогут защитить предметы гардероба от окрашивания.

Небольшое окрашивание — нормальное явление для натуральной кожи, особенно в первое время. Это происходит потому, что частицы пигмента естественным образом мигрируют на поверхность материала при контакте с влагой и трении. Николай Лыков Кожевник

Лыков подробно объяснил, как снизить риск окрашивания носков и другой одежды. Он рекомендует:

Перед использованием обработать изделия специальным спреем-фиксатором, чтобы стабилизировать поверхностный пигмент.

Первое время носить кожаные вещи с одеждой схожих тонов.

Надевать тонкую хлопковую носочную ткань или носки из натурального хлопка, чтобы создать барьер между кожей и носком, а первые носки выбирать тёмных оттенков.

После покупки постепенно приучать новую обувь к носке — носить по чуть-чуть и проветривать.

Использовать специальные защитные спреи или пасты для внутренней обработки, которые уменьшают выделение красителя при носке.

По словам Лыкова, наиболее интенсивно окрашивание проявляется у изделий насыщенных оттенков, где используется больше пигмента для достижения глубокого цвета. Однако со временем выделение красящих частиц постепенно снижается.

Эксперт отмечает, что соблюдение этих правил помогает сохранить внешний вид обуви и одежды, а также предотвращает появление нежелательных следов на носках и других элементах гардероба.

Напомним, ранее депутат Госдумы Александр Толмачёв предложил ввести новый ГОСТ для борьбы с обувью, которая красит носки и одежду. Парламентарий объяснил, что, хотя стандарты для обувных материалов уже существуют, они разбросаны по разным документам и не учитывают качество красителей.