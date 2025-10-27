Блогер Гоблин рассказал, как «чуть не подох» от магазинного бутерброда

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, более известный под творческим псевдонимом Гоблин, сообщил о серьёзном пищевом отравлении, которое едва не привело к трагическим последствиям. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik, запись которого доступна в социальной сети «ВКонтакте».

«Не так давно, месяца два-три назад, я один бутерброд съел в дорогом магазине, без дураков в дорогом. Вот чуть не подох в итоге, ну мне так показалось, естественно. Настолько серьёзное отравление», — с сожалением отметил Пучков.

По словам блогера, инцидент произошёл после употребления готового бутерброда, приобретённого в престижном магазине. Пучков выразил убеждённость в необходимости усиления государственного санитарного контроля за предприятиями торговли и общественного питания, включая рестораны и кафе. Он подчеркнул, что надзорные органы должны проводить внезапные проверки подобных заведений для обеспечения безопасности потребителей и соблюдения санитарно-гигиенических норм.

Ранее сообщалось, что концерт Григория Лепса во Владивостоке завершился госпитализацией 63-летнего артиста. После выступления он почувствовал себя плохо, и врачи диагностировали острое отравление в Боткинской больнице в Москве. Зрители, посетившие концерт, выразили обеспокоенность состоянием певца, отметив его уставший вид и проблемы с координацией.