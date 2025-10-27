Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 13:26

Блогер Гоблин рассказал, как «чуть не подох» от магазинного бутерброда

Обложка © ТАСС / Анна Майорова / URA.RU

Обложка © ТАСС / Анна Майорова / URA.RU

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, более известный под творческим псевдонимом Гоблин, сообщил о серьёзном пищевом отравлении, которое едва не привело к трагическим последствиям. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik, запись которого доступна в социальной сети «ВКонтакте».

«Не так давно, месяца два-три назад, я один бутерброд съел в дорогом магазине, без дураков в дорогом. Вот чуть не подох в итоге, ну мне так показалось, естественно. Настолько серьёзное отравление», — с сожалением отметил Пучков.

По словам блогера, инцидент произошёл после употребления готового бутерброда, приобретённого в престижном магазине. Пучков выразил убеждённость в необходимости усиления государственного санитарного контроля за предприятиями торговли и общественного питания, включая рестораны и кафе. Он подчеркнул, что надзорные органы должны проводить внезапные проверки подобных заведений для обеспечения безопасности потребителей и соблюдения санитарно-гигиенических норм.

Гоблин допустил, что суд запретит в России все фильмы Гая Ричи
Гоблин допустил, что суд запретит в России все фильмы Гая Ричи

Ранее сообщалось, что концерт Григория Лепса во Владивостоке завершился госпитализацией 63-летнего артиста. После выступления он почувствовал себя плохо, и врачи диагностировали острое отравление в Боткинской больнице в Москве. Зрители, посетившие концерт, выразили обеспокоенность состоянием певца, отметив его уставший вид и проблемы с координацией.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Дмитрий Пучков (Гоблин)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar