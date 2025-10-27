Россия и США
27 октября, 13:22

Экс-депутат Рады раскрыл, почему Трамп изменил позицию по Украине после встречи с Карлом III

Карл III и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп изменил позицию по Украине после встречи с королём Великобритании Карлом III. Об этом заявил экс-депутат Рады Владимир Олейник. По его словам, американский лидер изначально поддерживал идею мирного договора, но затем изменил мнение под влиянием британского монарха, представляющего влиятельные финансовые круги.

«Они убедили Трампа, что правящий на Украине режим Владимира Зеленского сможет победить — надо только выторговать для него передышку, пополнить ВСУ личным составом и оружием», — отметил Олейник в разговоре с «Ридусом».

Однако, по мнению бывшего нардепа, Россия на перемирие не согласится и продолжит добиваться устойчивого мира, включающего восстановление статуса русского языка и отказ Украины от вступления в НАТО.

В Госдуме заявили, что Трамп «играет» с Россией, упоминая атомную подлодку
Ранее издание Politico озвучивало предположение о том, что Украина может попытаться привлечь на свою сторону Дональда Трампа с помощью короля Великобритании Карла III. Сам визит главы США в Британию состоялся в сентябре. Монарх принял гостя с супругой в Виндзорском замке, устроив торжественную церемонию.

Юрий Лысенко
