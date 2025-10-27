В Госдуме заявили, что Трамп «играет» с Россией, упоминая атомную подлодку

Американский президент Дональд Трамп, в отличие от подхода России, склонен к стратегическим играм, но, как и любой лидер, уважающий мощь, признаёт силу. Такое мнение выразил депутат Госдумы Андрей Колесник.

По словам парламентария, тактика запугивания, используемая Трампом, является своего рода визитной карточкой его дипломатических контактов с другими государствами. При этом член ГД РФ отметил серьёзность намерений американского лидера и указал на наметившееся стремление к налаживанию связей с Россией. Также Колесник подчеркнул, что России нет причин опасаться американского подводного флота.

«У нас подводные лодки гораздо мощнее, на голову выше, чем американские. Наши стреляют на неограниченное расстояние, это я имею в виду только подводный флот. Они проходят все рубежи, всю противолодочную систему Соединённых Штатов, которая находится по всему миру, мы научились с этим бороться. Можем выстрелить из любого места и достигнуть любой цели на земном шаре», — пояснил депутат в беседе с «Лентой.ру».

Колесник добавил, что Россия крайне серьёзно относится к любым потенциальным угрозам со стороны других стран и обеспечивает надёжную защиту своих граждан от любых проявлений агрессии. Он также отметил, что ракета «Буревестник», возможно, и не представляет собой самую значительную опасность для США, но в арсенале России имеются куда более грозные разработки.