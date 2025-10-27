В НЦ «Россия» подвели итоги Всероссийской молодёжной премии «ШУМ»

В московском Национальном центре «Россия» подвели итоги Премии «ШУМ» 2025. Победителями и призерами стали 36 молодых медиаспециалистов из 19 регионов России, которые разделили призовой фонд в 12 миллионов рублей.

Лауреатами премии «ШУМ» стали 36 молодых медиаспециалистов из 19 регионов России. Видео © Telegram / Премия «ШУМ»

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко подчеркнул высокий интерес к премии, отметив, что в этом году было получено 15 тысяч заявок. Он также анонсировал, что в 2026 году члены сообщества «ШУМ» станут частью информационной дирекции Международного фестиваля молодёжи, который пройдёт в Красноярске.

«Вашего мастерства и горящих глаз хватит для того, чтобы не просто справиться с этой задачей, а сделать так, чтобы наши гости со всего мира узнали, что такое молодое профессиональное сообщество современных журналистов и блогеров России», — отметил Кириенко.

На мероприятии были объявлены лауреаты специальной номинации «Страна героев», посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Первое место в ней занял Николай Ярош из Белгородской области за свой военно-исторический проект «Зелёная книга», направленный на сохранение памяти о подвигах защитников Родины.

Всего премия охватила 12 тематических направлений, с особым акцентом на отраслевые медиа, освещающие ключевые экономические, социальные, медицинские, IT и образовательные темы. Были отмечены как федеральные, так и региональные СМИ. Медиахолдинг Rambler&Co выступил одним из официальных партнёров премии.

В этом году за победу боролись 84 участника из 34 регионов. Победители получили денежные вознаграждения в размере от 100 до 600 тысяч рублей, а также поддержку от партнёров. Дополнительно, 50 медиаспециалистов приняли участие в отраслевых блог-турах, прошедших в августе. Финалисты, победители и призеры также получили доступ к образовательным программам и возможности стажировок в ведущих компаниях и их структурах.

«С этого года образовательные программы Центра развития молодежных медиа «ШУМ» вошли в нацпроект «Молодёжь и дети». Сегодня это не только молодёжный форум, а полноценный комплекс проектов и направлений, помогающих молодым людям реализоваться в медиа и журналистике», — рассказал глава Росмолодёжи Григорий Гуров.